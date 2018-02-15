Медведев рассказал, для чего истеблишмент США использует российскую тему

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Внутриамериканскую проблему между истеблишментом и президентом США Дональдом Трампом в Штатах пытаются решить при помощи российской темы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Что касается нынешней, вот этой вот темы, связанной с какими-то списками, опубликованными, не опубликованными. Здесь, во-первых, на мой взгляд, это в значительной степени внутриамериканская проблема, это проблема борьбы американского истеблишмента с президентом Трампом, это проблема сведения счетов между демократами и республиканцами, это проблема противоречий в республиканской части американской элиты, и вокруг этого крутится вот эта российская тема, при помощи которой значительная часть американского истеблишмента решает свои внутренние задачи", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24" на инвестфоруме в Сочи.

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