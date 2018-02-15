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Земан получил письмо от матери находящегося в чешской тюрьме россиянина

17:0015.02.2018
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фотоПрезидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 15 фев — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан получил письмо от Любови Сокирдоновой, матери россиянина Евгения Никулина, который находится в пражской тюрьме по обвинению в хакерстве со стороны РФ и США, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек.

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© РИА Новости / Стрингер
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"Да, господин президент получил такое письмо", — сказал Овчачек, отказавшись при этом прогнозировать дальнейшие действия президента.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан 10 ноября 2016 года Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney.

Чешский Минюст получил 22 ноября запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае этого года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США.

Обвиняемый опротестовал решение суда в части его возможной выдачи США. В связи с этим его дело рассматривал на открытом заседании 24 ноября 2017 года Верховный суд в Праге, который вынес решение о том, что Никулин может быть выдан в США. В конце минувшей недели защита Никулина, как сообщил РИА Новости его адвокат Мартин Садилек, направила жалобу в Конституционный суд Чехии в связи с нарушениями гарантированных конституцией республики прав Никулина, в частности, нарушении права на защиту, права на справедливый процесс, а также других нарушений, допущенных Верховным судом в Праге.

Фото Насыровой со страницы в Facebook
© Фото : Facebook, Vi Na
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Согласно чешской юрисдикции, конечный вердикт о выдаче россиянина в США может вынести глава Минюста. Ранее Роберт Пеликан, который в настоящее время является исполняющим обязанности министра юстиции, заявил, что, хоть и не обязан по закону, намерен дожидаться решения КС республики по жалобе защиты Никулина и лишь после этого принять собственное решение, сказал РИА Новости адвокат россиянина.

Мать Никулина в своем письме Земану сообщает о том, что она является инвалидом, в минувшем году похоронила своего старшего сына, сетует на тяжелые условия, в которых в Праге содержится ее младший сын, и просит главу Чехии посодействовать его освобождению.

Близкий к политическим кругам еженедельник Respekt сообщил на этой неделе о том, что Земан дважды, в январе и феврале этого года, во время встреч с Пеликаном на Пражском граде поднимал вопрос о Никулине и якобы оба раза высказывался за то, чтобы выдать Никулина в РФ. В свою очередь исполняющий обязанности премьера Андрей Бабиш сообщил еженедельнику, что придерживается противоположного мнения. "Я говорил на эту тему с Пеликаном и, конечно, предпочитаю выдачу (Никулина) в США. Но я не имею на это никакого влияния", — сказал Бабиш.

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