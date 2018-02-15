Россия твердо привержена выполнению договора СНВ, заявил Рябков

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Москва твердо привержена соблюдению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия "строго" выполняет требования действующего соглашения, что было отражено в соответствующем заявлении МИД РФ 5 февраля.

"Мы подошли к контрольной дате (выполнения ДСНВ) без каких бы то ни было шерохотоватостей или вопросов, которые могут возникать у кого-бы то ни было в части, касающейся соблюдения Россией этого важнейшего документа",- сказал Рябков, выступая на заседании комитета Госдумы по международным делам.

"Мы просто не имеем права не работать в направлении его полного и неукоснительного соблюдения и дальше",- добавил замглавы МИД РФ.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.

В Москве также заявляют, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.