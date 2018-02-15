Захарова рассказала о запланированном визите в Москву главы МИД Пакистана

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в ходе визита в Москву обсудит текущее состояние и перспективы развития отношений с Россией, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двадцатого февраля министр иностранных дел Пакистана посетит Москву с рабочим визитом по приглашению главы МИД России. В ходе переговоров планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития двусторонних отношений, обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", — сообщила Захарова.

Она напомнила, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Пакистаном, отметив, что в настоящее время сотрудничество с Исламабадом занимает заметное место в системе внешнеполитических приоритетов РФ.