Захарова рассказала о запланированном визите в Москву главы МИД Пакистана

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в ходе визита в Москву обсудит текущее состояние и перспективы развития отношений с Россией, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Пакистаном, отметив, что в настоящее время сотрудничество с Исламабадом занимает заметное место в системе внешнеполитических приоритетов РФ.