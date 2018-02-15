Полицейский получил огнестрельные ранение в столкновениях у суда в Киеве

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Полицейский получил огнестрельные ранения в результате стычек у суда в Киеве, где избирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Ранее СМИ сообщили о столкновениях у суда в Киеве, где в четверг избирают меру пресечения мэру Одессы. По данным СМИ, там находятся "титушки" (нанятые провокаторы), представители радикальных организаций, правоохранители.

"Возле Соломенского районного суда в Киеве ранили милиционера… Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Мужчину, который стрелял, в управление полиции. В результате столкновения у здания суда усилили наряды полиции и Нацгвардии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Правоохранители продолжают нести службу по обеспечению безопасности и призывают граждан придерживаться норм действующего законодательства, сообщает полиция.

В среду госпогранслужба Украины задержала в аэропорту Киева Труханова и его заместителя Павла Вугельмана, им было вручено уведомление о том, что они проходят по уголовному делу в статусе подозреваемых. По данным национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), одесские чиновники являются фигурантами дела о "завладении имущества путем злоупотребления служебным положением", им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.