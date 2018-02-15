Суд в Киеве отказался арестовать подозреваемого в хищении мэра Одессы

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Соломенский районный суд Киева в четверг отказался арестовать и отпустил под поручительство мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении госсредств, передает корреспондент РИА новости.

Накануне украинские пограничники сообщили, что Труханов был задержан в киевском аэропорту, там ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета.

"В удовлетворении ходатайства прокуратуры… отказать" — заявил председательствующий по делу судья.

При этом суд отпустил мэра под поручительство депутата Верховной рады Дмитрия Голубова.

При этом суд отпустил мэра под поручительство депутата Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрия Голубова. Кроме того, суд обязал Труханова сдать документы, необходимые для выезда за пределы Украины, а также по первому требованию являться к следователю для выполнения процессуальных обязанностей.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), вместе с Трухановым задержан его заместитель Павел Вугельман. Оба чиновника проходят по делу о "завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением", им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме по хищению средств из бюджета Одессы. По данным НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась пересчитать компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.