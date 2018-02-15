В Киеве начали допрос секретаря СНБО Турчинова по делу Януковича

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в четверг дает показания в ходе заседания Оболонского районного суд Киева по делу против бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Турчинов с 23 февраля по 7 июня 2014 года временно исполнял обязанности президента Украины.

Ранее в ходе судебных заседаний были допрошены, в том числе, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

По словам прокурора по делу Руслана Кравченко, помимо Турчинова сторона обвинения на следующей неделе намерена допросить президента Украины Петра Порошенко и постпреда при ООН Владимира Ельченко. Прокурор сказал, что это будут последние свидетели со стороны обвинения.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.