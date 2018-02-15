Трамп призвал сообщать властям об учениках с отклонениями

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в связи с произошедшей стрельбой в одной из школ во Флориде, жертвами которой стали 17 человек, что все, кто замечает странное поведение учеников, должны сообщать об этом властям.

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"Так много признаков, что стрелок во Флориде страдал психическим расстройством, даже исключен из школы за плохое и странное поведение. Соседи и одноклассники знали, что он был большой проблемой. Должны всегда сообщать о таких случаях властям, снова и снова!" — заявил Трамп в Twitter.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2018 г.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 км к северу от Майами днем в среду. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Медики сообщают о 16 пострадавших.

Как рассказывают очевидцы, приблизительно за десять минут до окончания занятий в школе прозвучала сначала пожарная сигнализация, затем послышались выстрелы.

Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Молодой человек был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.