Трамп призвал сообщать властям об учениках с отклонениями

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в связи с произошедшей стрельбой в одной из школ во Флориде, жертвами которой стали 17 человек, что все, кто замечает странное поведение учеников, должны сообщать об этом властям.
"Так много признаков, что стрелок во Флориде страдал психическим расстройством, даже исключен из школы за плохое и странное поведение. Соседи и одноклассники знали, что он был большой проблемой. Должны всегда сообщать о таких случаях властям, снова и снова!" — заявил Трамп в Twitter.
So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2018 г.
Как рассказывают очевидцы, приблизительно за десять минут до окончания занятий в школе прозвучала сначала пожарная сигнализация, затем послышались выстрелы.
Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Молодой человек был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.