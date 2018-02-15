Путин: у РФ и Иордании есть все основания для наращивания сотрудничества

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Есть все основания для дальнейшего укрепления взаимного доверия и сотрудничества между Россией и Иорданией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, личные встречи всегда важны. Мы, конечно, будем говорить сегодня о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе. Но в начале нашей встречи я позволю себе вспомнить, что мы отмечаем 55 лет со дня установления дипломатических отношений", — заявил Путин на встрече с королем Иордании Абдаллой II.

Он отметил, что их предыдущая встреча состоялась почти год назад, но при этом стороны находятся в постоянном контакте на разных уровнях.

"Думаю, что есть все основания надеяться на то, что и дальше мы будем укреплять взаимное доверие и сотрудничество", — подчеркнул российский лидер.