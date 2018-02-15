Министр обороны Греции предостерег Турцию от новых провокаций

Министр обороны Греции Панос Камменос и глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи в Брюсселе

Министр обороны Греции Панос Камменос и глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи в Брюсселе

АФИНЫ, 15 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция больше не потерпит провокационного поведения со стороны Турции и попыток поставить под сомнение принадлежность Греции островов Имиа, заявил греческий министр национальной обороны Панос Камменос на совете министров обороны НАТО в Брюсселе.

Текст заявления поступил в РИА Новости.

По информации греческой береговой охраны, в понедельник в 23.40 (00.40 вторника мск) в греческих территориальных водах восточнее Имиа турецкий патрульный катер совершал опасные маневры в нарушение международных правил предупреждения столкновений судов, и протаранил корабль греческой береговой охраны, который патрулировал в этом районе. Турция возлагает вину за инцидент на Грецию.

"Сегодня рано утром у меня была возможность встретиться и поговорить с министром обороны США генералом Мэттисом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которых я проинформировал о последнем провокационном поведении Турции в Эгейском море и в районе Имиа, греческих островов в греческих территориальных водах. Я показал им доказательства, которые отрицают любые турецкие утверждения о том, что этот инцидент был якобы по вине Греции", — заявил Камменос.

Он сказал, что Турция нарушает границы греческих и европейских территориальных вод, нарушает морское право, и все больше растет вероятность "несчастного случая" в Эгейском море.

"Она несет главную ответственность. Никто в Альянсе, в НАТО, не может подвергнуть сомнению территорию другого государства. Имиа — это греческие острова, это ясно из всех договоров, которые сама Турция подписала", — заявил греческий министр.

По его словам, Турции следует прекратить эти игры, а также провокационное поведение в Эгейском море и вызывающие высказывания советников президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Греция — мирная страна, но никогда не примет никаких попыток нарушить национальный суверенитет, даже попытки на словах поставить его под сомнение со стороны официальных или неофициальных советников в Турции… Мы больше не потерпим такого поведения со стороны Турции", — заявил Камменос, по словам которого, Греция проинформирует о таком поведении Турции страны Евросоюза и всего региона Юго-Восточного Средиземноморья на конференции по безопасности в Мюнхене.

Инцидент возле Имиа стал самым серьезным за последнее время. До этого официальные Афины говорили об улучшении отношений с Турцией.

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США.