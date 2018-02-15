Париж призвал стороны конфликта на Украине соблюдать режим прекращения огня

ПАРИЖ, 15 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция призывает стороны конфликта на Украине соблюдать режим прекращения огня, введенный 23 декабря, сообщили на брифинге во французском внешнеполитическом ведомстве в ответ на вопрос об обращении полпреда на переговорах по Украине в Минске Дениса Пушилина.
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"Безопасность на местах — наш абсолютный приоритет и мы регулярно на самом высоком уровне поднимаем этот вопрос. Франция и Германия, выступающие посредниками в нормандском процессе, призывают стороны соблюдать режим прекращения огня, введенный 23 декабря", — заявил представитель министерства.
В МИД подчеркнули, что ближайшие недели должны "позволить получить конкретные и позитивные результаты по ряду значимых для ситуации на местах вопросов". К числу этих вопросов относятся "принятие пакета гуманитарных мер, которые мы разработали совместно с ФРГ, или возвращение российских офицеров в СЦКК", отметили в министерстве.