Лавров встретится с главой МИД Японии на полях Мюнхенской конференции

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров проведет "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности встречу со своим японским коллегой, сообщила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Могу подтвердить, что запланированы "на полях" Мюнхенской конференции встречи, в частности, встреча с коллегой из Японии, генсеком ОБСЕ, главой МИД Испании", — сообщила она.

По ее словам, также планируются встречи и переговоры коллегами из Египта, Украины и Германии.