Рябков оценил возможность контактов с США на конференции в Мюнхене

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Контакты с США на полях конференции по безопасности в Мюнхене возможны, но конкретных встреч с повесткой дня в графике делегации РФ нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас контакты продолжаются, и в Мюнхене такие контакты вполне возможны, я уверен, что они будут", — сказал он журналистам.

По словам Рябкова, "конкретных спланированных встреч с повесткой дня, утверждённым, согласованным форматом в графике нашей делегации нет".

"Но это не значит, что контактов не будет", — отметил он.