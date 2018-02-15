Рябков оценил возможность контактов с США на конференции в Мюнхене

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Контакты с США на полях конференции по безопасности в Мюнхене возможны, но конкретных встреч с повесткой дня в графике делегации РФ нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"У нас контакты продолжаются, и в Мюнхене такие контакты вполне возможны, я уверен, что они будут", — сказал он журналистам.
По словам Рябкова, "конкретных спланированных встреч с повесткой дня, утверждённым, согласованным форматом в графике нашей делегации нет".
"Но это не значит, что контактов не будет", — отметил он.