В ЕК высказали пожелания к Facebook и Twitter

БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости, Мария Князева. Социальные сети Facebook, Twitter и Google+ должны приложить дополнительные усилия, чтобы привести свою работу полностью в соответствие с правилами Евросоюза в отношении потребителей, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Компании из сферы социальных медиа должны сделать больше, чтобы полностью соответствовать правилам Евросоюза в области потребительского рынка", — говорится в сообщении.

ЕК ранее просила соответствующие компании полностью соблюдать эти правила. Теперь опубликованы "изменения, сделанные Facebook, Twitter и Google+ для того, чтобы привести в соответствие свои условия обслуживания (клиентов) с правилами защиты потребителей ЕС", сообщает ЕК. Они принесут пользу значительному количеству пользователей в Евросоюзе, которые используют социальные медиа, отмечает ЕК.

"Однако эти изменения лишь частично удовлетворяют требованиям законодательства Евросоюза в области потребительского рынка", — сообщает ЕК.