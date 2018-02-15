Премьер Турции поблагодарил Минск за поддержку в борьбе против терроризма

МИНСК, 15 фев – РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара благодарна Минску за оказываемую поддержку в борьбе с терроризмом.

"В борьбе с терроризмом Белоруссия оказывает нам поддержку. Без колебания Белоруссия ликвидировала деятельность террористической организации на территории Белоруссии. Мы высоко ценим данную позицию Белоруссии", — сказал премьер Турции на белорусско-турецком бизнес-форуме, который проходит в Минске в четверг.

При этом Йылдырым не уточнил подробностей. РИА Новости на данный момент не располагает комментарием правоохранительных органов в связи с данным заявлением.

Он также поблагодарил Минск за его позицию в связи с попыткой переворота в Турции. "Мы видели дружбу Белоруссии именно в момент после попытки переворота. Белоруссия заняла четкую позицию. Мы благодарны в этом плане руководству Белоруссии", — сказал Йылдырым.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.