Порошенко рассказал о двух частях телефонного разговора с Путиным‍

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко спустя три дня после разговора с главой российского государства Владимиром Путиным рассказал, чем они беседовали.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева 12 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Порошенко обсудили процесс обмена пленными между Киевом и Донбассом, а также отметили безальтернативность Минских соглашений и необходимость их выполнения.

По словам Порошенко, у него было две цели.

"Часть первая — то, что было высказано ровно три года назад, в начале 2015 года, при заключении "Минска-2". Нам как воздух нужны миротворцы", — цитирует украинского президента его пресс-служба.

Кроме того, он рассказал, что обсудил с Путиным обмен пленными в Донбассе. "Я обсуждал конкретные детали — списки, конкретные фамилии тех, кого мы должны вернуть", — пояснил Порошенко.

Другие подробности он приводить не стал, но заявил, что прилагаются все усилия, чтобы "еще в этом месяце состоялись шаги, которые позволят называть фамилии и назначать дату".

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