КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко спустя три дня после разговора с главой российского государства Владимиром Путиным рассказал, чем они беседовали.
По словам Порошенко, у него было две цели.
"Часть первая — то, что было высказано ровно три года назад, в начале 2015 года, при заключении "Минска-2". Нам как воздух нужны миротворцы", — цитирует украинского президента его пресс-служба.
Другие подробности он приводить не стал, но заявил, что прилагаются все усилия, чтобы "еще в этом месяце состоялись шаги, которые позволят называть фамилии и назначать дату".
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