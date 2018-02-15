Опубликовано видео, как бойцы ОМОН спасают белорусского оппозиционера

МИНСК, 15 фев – РИА Новости. Главное управление внутренних дел Минска ответило на обвинение лидера одной из старейших белорусских оппозиционных партий – Объединенной гражданской партии (ОГП) – Анатолия Лебедько, опубликовав кадры его спасения бойцами ОМОНа.

Как сообщает Sputnik Беларусь , 9 февраля машину Лебедько остановили сотрудники ГАИ. Выяснилось, что у главы ОГП истек срок действия прав. Его доставили в РОВД.

Впоследствии Лебедько пояснил, что для замены прав необходима медицинская справка, которую ему якобы не выдают из-за того, что он потерял сознание во время велосипедной прогулки в мае 2016 года. По словам лидера партии, тогда ему стало плохо из-за "людей в штатском", которые могли что-то распылить в воздухе.

По данным ГУВД, в тот день автопатруль нашел Лебедько у края проезжей части.

"Конвульсии, хрипы и пена изо рта свидетельствовали о том, что у него возможен эпилептический припадок", – сказали в управлении.

Помощь оппозиционеру оказали бойцы ОМОН.

Как пояснили в столичной милиции, ГУВД не собиралось обнародовать запись этого инцидента по этическим соображениям, однако в свете последних заявлений Лебедько решило это сделать.

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