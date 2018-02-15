В ЮАР задержали восемь человек в ходе расследования в отношении семьи Гупта

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Спецподразделение полиции ЮАР "Ястребы" арестовало восемь человек в ходе операции, связанной с расследованием в отношении южноафриканских бизнесменов Гупта, подозреваемых в злоупотреблении своими отношениями с подавшим в отставку президентом страны Джейкобом Зумой, сообщается в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что в ходе операции полиции в элитном районе в Йоханнесбурге, где проживает семейство Гупта, арестованы три человека, среди задержанных находится один из членов семейства.

"Восемь подозреваемых арестованы в ходе операции", — сообщается в заявлении полиции. Отмечается, что всего было выдано 13 ордеров на арест. Из остающихся на свободе подозреваемых двое находятся в стране, еще трое, двое индийского происхождения и один китайского, находятся за границей. По данным телеканала News24, восемь задержанных предстали в четверг перед судом в городе Блумфонтейн.

Общественные активисты обвиняют Зуму в коррупционных связях с семьей Гупта, которая могла вмешиваться в управление ЮАР. Сам Зума и семья бизнесменов эти обвинения отвергают.

В среду вечером Зума, выступая с обращением к нации, заявил о своей "немедленной" отставке с поста главы государства. Новый президент будет избран парламентом днем в четверг.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы. Президентский срок Зумы должен был закончиться в 2019 году, когда в стране, как ожидалось, пройдут очередные выборы главы государства.