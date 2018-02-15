БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерен обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Ларовым в Мюнхене перспективы работы Совета Россия – НАТО (СРН).
Комментируя отсутствие посла РФ при НАТО после отъезда Александра Грушко, который был 22 января назначен заместителем министра иностранных дел РФ, он сказал: "Смена странами послов – это нормальная практика, это ротация, и мы ранее наблюдали, что между отъездом предыдущего посла и прибытием нового проходит время, так было и в прошлый раз".