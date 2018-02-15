Социалисты Молдавии выдвинули вотум недоверия главе Минэкономики

КИШИНЕВ, 15 фев — РИА Новости. Депутаты парламентской фракции Партии социалистов Молдавии выдвинули в четверг персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры под руководством Кирилла Габурича, передает корреспондент РИА Новости.

Как заявил депутат-социалист Василий Боля на заседании парламента, экономика Молдавии находится в тяжелом состоянии. "Этот вотум недоверия представляет наше желание заставить министра участвовать в обсуждении причин экономического бедствия. Чтобы он рассказал о состоянии национальной экономики, рабочих местах, инвестициях, госпредприятиях, которые продаются за копейки", — сказал Боля.

Депутат считает, что работа министерства идет в неправильном направлении и не представляет интересы граждан. "В связи с этим фракция Партии социалистов выдвигает персональный вотум недоверия относительно внутренней политики министерства экономики и инфраструктуры под руководством Кирилла Габурича", — сказал Боля.

Спикер парламента республики Андриан Канду отметил, что проект вотума недоверия содержит аргументацию и подписан необходимым числом парламентариев. "Согласно законодательству страны, вотум недоверия рассмотрят в течение 14 дней. Точную дату установит постоянное бюро парламента", — сказал Канду.

Ранее в пропрезидентской Партии социалистов Молдавии заявляли о намерении на первых пленарных заседаниях весенне-летней сессии парламента выступить с инициативами о вынесении вотума недоверия новым членам правительства страны, утвержденным, по их мнению, в обход конституции республики. Габурич вступил в должность министра экономики и инфраструктуры Молдавии 10 января 2018 года.