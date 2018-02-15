В Южной Осетии ужесточают меры против религиозного экстремизма

ЦХИНВАЛ, 14 фев – РИА Новости. Правительство Южной Осетии одобрило поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности, предложенные Министерством юстиции республики, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Как пояснила глава Минюста Залина Лалиева, поправки коснутся граждан, которые стояли во главе организаций, признанных судом экстремистскими — их лишат права возглавлять или состоять в любых общественных организациях сроком на десять лет.

"Изменения в закон необходимы для совершенствования механизмов противодействия экстремисткой деятельности", — отметила Лалиева.

По ее словам, пока в Южной Осетии экстремистской признана только одна организация —в октябре прошлого года Верховный суд признал таковой "Свидетели Иеговы"*.

Обсуждение вопроса религиозных сект приняло оживленный характер. Члены правительства вспомнили инциденты, когда участники подобных организаций наносили себе вред, следуя своим убеждениям.

"Были случаи, когда детям адептов религиозных сект требовалось переливание крови, но родители категорически отказывались от такой медицинской помощи, чем наносили вред здоровью своих детей", — сказала Лалиева.

Министр образования Натали Гассиева сообщила о случаях, когда родители, следуя своим верованиям, запрещали детям участвовать в школьных утренниках и других мероприятиях.

"Мы стараемся проводить с детьми разъяснительную работу, но сложно пробить непонимание родителей, которые состоят в религиозных сектах", — сказала Гассиева.

Глава Минздрава Георгий Тотчиев предложил правительству создать рабочую группу и разработать разъяснительные мероприятия, чтобы не допускать ухода молодых людей в религиозные секты.

"В руках государства есть все козыри по предотвращению вербовки наших граждан в религиозные секты", — подчеркнул глава Минздрава.

Обновленный закон о противодействии экстремистской деятельности будет направлен на утверждение парламента.

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*Экстремистская организация, запрещенная в России