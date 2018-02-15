США потребуют у союзников увеличить спонсирование НАТО, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости, Александр Шишло. США недовольны темпами повышения союзниками расходов на оборону и намерены на саммите НАТО в июле потребовать от них выделять на эти цели более 2% от ВВП, сообщил РИА Новости военно-политический источник в Брюсселе.
"Согласно той информации, которой я располагаю, США недовольны национальными планами по увеличению военных расходов и на саммите в июле намерены потребовать от союзников повышения взносов в военные бюджеты за пределы 2% от ВВП", — сказал собеседник агентства.
Ситуация с увеличением членами НАТО расходов на оборонные нужды обсудили в среду на встрече в Брюсселе министры обороны государств альянса. Под давлением США члены НАТО обязались составлять ежегодные национальные планы повышения оборонных расходов до 2% от ВВП.
Экс-постпред РФ при НАТО Александр Грушко ранее заявлял, что доведение членами альянса военных бюджетов до 2% процентов от ВВП "будет означать, что совокупные расходы Европы достигнут примерно 400 миллиардов, что абсолютно запредельная сумма даже с точки зрения реального анализа угроз и вызовов".
Согласно данным Международного института стратегических исследований и Стокгольмского института исследования проблем мира, страны Евросоюза суммарно израсходовали на оборону 206,1 миллиарда евро в 2016 году против 199 миллиардов в 2012 году.