Известный швейцарский исламовед отверг обвинения в изнасилованиях

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Известный швейцарский исламовед Тарик Рамадан, ранее обвиненный в изнасилованиях и заключенный под стражу в тюрьме во Франции, в ходе судебных слушаний отверг все обвинения, сообщает радиостанция Europe 1.

Иски двух женщин были поданы в конце октября 2017 года. Тогда же правоохранительные органы Франции открыли предварительное расследование в отношении богослова, преподающего в Оксфордском университете. Обвинения были предъявлены в начале февраля, тогда же Рамадана поместили под стражу.

"Факты, которые вы мне перечисляете, ни о чем мне не говорят", — цитирует радиостанция Рамадана. Обвиняемый предложил альтернативный сценарий развития событий, заявив, что одна из обвинительниц испытывала к нему "женское влечение" и настаивала на совместной фотографии, однако он отвечал ей только на вопросы по религии.

Как сообщает радиостанция, в четверг сторона защиты потребует освобождения Рамадана. Однако, по оценкам радиостанции, у богослова "мало шансов на освобождение из-под стражи", поскольку, как отметил судья, все еще необходимо провести очную ставку, а также существует риск давления на истцов и свидетелей.

По данным радиостанции, несмотря на то, что Рамадан был отстранен от преподавательской деятельности в Оксфорде, исламовед продолжает получать около 4,5 тысяч евро в месяц от университета "на решение текущего дела".

Ранее сообщалось, что в ноябре Рамадан стал "героем" одного из номеров сатирического журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на исламоведа. После этого руководство издания сообщило о смертельных угрозах, поступивших в адрес редакции.

Рамадан приходится внуком египетскому политическому деятелю Хасану аль-Банне – основателю движения "Братья-мусульмане" (признана террористической и запрещена в РФ).