СМИ раскрыли обстоятельства взрыва в Боливии, где погибли четыре человека

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Злоумышленники в боливийском городе Оруро использовали около трех килограммов динамита, чтобы устроить взрыв, в результате которого погибли четыре человека и еще девять были ранены, сообщает агентство ABI со ссылкой на командующего национальной полицией страны Фаустино Мендосу.

Взрыв в Оруро произошел во вторник.

"Было примерно три килограмма динамита…, к сожалению, погибли четыре человека и девять пострадали", — приводит агентство слова Мендосы.

По данным агентства, на месте взрыва был обнаружен пластиковый контейнер и часть детонатора. Полиция задержала троих подозреваемых, двух мужчин и одну женщину, все они родом из Боливии.

Мендоса отметил, что эта атака не связана со взрывом газа, произошедшим в Оруро во время карнавала в субботу, в результате которого погибли восемь и был ранен 51 человек. Тогда взрыв произошел в палатке с уличной едой. Раскаленное масло со сковороды попало на газовый шланг, расплавило его, после чего произошли утечка и взрыв.