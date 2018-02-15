В Госдуме назвали беспочвенными обвинения России в кибератаках

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Чем больше раздувается в мире истерия вокруг атак хакеров и беспочвенных обвинений в адрес России, тем больше заинтересованность в таких делах у киберпреступников без национальности, которые видят в подобных действиях свой смысл жизни, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее МИД Великобритании обвинил российские власти в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya, однако каких-либо доказательств и источников информации не привел. Глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Это беспочвенные обвинения. Никакого глубокого смысла в этом нет. Такие атаки наносят ущерб в равной степени всем странам, потому что пользователи сети – это весь мир. А то, что обвиняют Россию, – это сейчас модно… мы к этому привыкли и считаем, что просто не надо обращать на такие заявления серьезного внимание, но реагировать нужно", — сказал Чепа РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что у хакеров нет национальности, так как они объединяются в группы со всего мира, более того — подобное занятие стало своеобразным способом молодых людей самоопределиться в жизни.

"Я думаю, что, к сожалению, наверное, такие случаи всяких хакерских атак уменьшаться не будут, потому что все больше и больше становится сильных программистов, в особенности молодых людей, для которых это смысл жизни… Чем больше раздувается истерия, тем у этих молодых людей больше заинтересованности проявить себя… Возможно, какая-то конкуренция есть среди этих мировых хакеров", — заключил он.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".