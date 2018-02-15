Три экс-премьера Таиланда посетили Японию

БАНГКОК, 15 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават в начале текущей недели посетила Японию в сопровождении еще двух экс-премьеров "Страны улыбок" — ее старшего брата Таксина Чинавата и мужа ее старшей сестры Сомчая Вонгсавата, сообщает в четверг интернет-версия газеты South China Morning Post.

Все трое бывших премьеров, принадлежащих к таиландскому политическому клану Чинават, который в настоящее время возглавляет оппозицию военному правительству Таиланда, находились в Японии "с целью восстановления давних деловых контактов и мобилизации поддержки своему движению", пишет издание. Деятельность политических партий и движений в Таиланде запрещена с момента военного переворота 2014 года.

Газета также сообщает, что в среду Таксин и Йинглак Чинават прибыли в Гонконг на празднование китайского Нового года, а также с целью провести в ближайшее время совместную пресс-конференцию. О теме пресс-конференции и о том, будет ли в ней также участвовать Сомчай Вонгсават, газета не сообщает. Чинават избрала именно Гонконг, как место проведения пресс-конференции и временного проживания, так как китайский самоуправляемый город не имеет договора об экстрадиции с Таиландом.

Власти Таиланда неоднократно заявляли о том, что видят в экстрадиции Йинглак Чинават на родину свою первоочередную задачу, однако Таиланд до сих пор не внес бывшего премьера в списки международного розыска Интерпола. По мнению экспертов, даже в тех странах, у которых есть договоры об экстрадиции с Таиландом, у бангкокских властей мало шансов на положительное решение вопроса в связи с политическим статусом Чинават. В большинстве экстрадиционных законодательств мира содержится пункт об обязательном отказе в экстрадиции лиц, преследуемых по политическим мотивам.

Если пресс-конференция в Гонконге будет проведена, она станет первым публичным выступлением Йинглак Чинават с момента ее бегства из Таиланда в конце августа прошлого года, накануне оглашения приговора верховного суда в ее деле о преступной халатности. Оглашение приговора было отложено в связи с отсутствием обвиняемой, а в конце сентября прошлого года Чинават была заочно приговорена к пяти годам лишения свободы. Демократически избранное правительство Йинглак Чинават было свергнуто в мае 2014 года военным переворотом, во главе которого стоял командующий сухопутных войск Таиланда генерал Прают Чан-Оча, в настоящее время являющийся премьер-министром и главой Национального совета мира и порядка (НСМП, военное правительство с законодательными полномочиями). Переворот прошел под лозунгами национального примирения после многолетнего конфликта между сторонниками и противниками Чинаватов.

Старший брат Йинглак, Таксин Чинават, основатель и глава клана, также покинул Таиланд после военного переворота, свергнувшего его правительство в 2006 году, и приговора верховного суда, осудившего его на два года тюрьмы по обвинению в проведении инсайдерской сделки с недвижимостью. С 2007 года Таксин Чинават руководит движением своих сторонников в Таиланде из-за границы.

Чинават, отставной подполковник полиции, основатель и владелец крупнейшей в Юго-Восточной Азии телекоммуникационной империи, был избран премьер-министром Таиланда в 2001 году и получил широкую поддержку населения за деятельность по преодолению последствий экономического кризиса 1997 года. С 2001 года все демократические всеобщие выборы, проводившиеся в Таиланде, выигрывали политические партии, созданные Чинаватом. Правительства сторонников Чинавата теряли власть только в результате военных переворотов или судебных решений, как это произошло с кабинетом премьера Сомчая Вонгсавата в 2008 году. Национальная антикоррупционная комиссия тогда обвинила премьера в пренебрежении обязанностями на посту постоянного секретаря министерства юстиции, который он занимал в 2000 году.