Кандидат в президенты Мексики попала в серьезное ДТП

МЕХИКО, 15 фев – РИА Новости. Национальный индейский конгресс Мексики сообщил в среду о ранении в результате ДТП независимого кандидата в президенты страны на предстоящих выборах Марии де Хесус Патрисио Мартинес.

По данным конгресса, авария произошла на федеральной трассе номер один, проходящей по полуострову Калифорния, между населенными пунктами Сан-Игнасио и Вискаино. "Наша товарищ Маричуй (прозвище де Хесус Патрисио – ред.) и член совета Лусеро Ислава ранены. К сожалению, еще одна наша товарищ погибла", – говорится в сообщении конгресса в его микроблоге в Twitter.

По предварительной информации, микроавтобус, в котором ехала кандидат и ее сопровождающие, вылетел с дороги и перевернулся.

Маричуй планирует участвовать в выборах президента 1 июля как независимый кандидат, но при поддержке бывшей повстанческой Сапатистской армии национального освобождения и Национального индейского конгресса, представляя интересы коренного населения Мексики. Эксперты считают ее шансы на победу весьма низкими.