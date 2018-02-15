СМИ: стрелявший в школе во Флориде пытался скрыться, затерявшись в толпе

ВАШИНГТОН, 15 фев – РАИ Новости. Открывший стрельбу в школе во Флориде подросток пытался скрыться с места преступления, затерявшись в толпе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источников в полиции, стрелявший был задержан, когда пытался смешаться с толпой учеников школы. Ранее шериф сообщил, что полиция задержала 19-летнего Николаса Круза, который был исключен из этой школы за нарушения дисциплины. Сообщается, что в момент задержания он был безоружен. Как ранее сообщил журналистам шериф округа, на месте преступления была обнаружена винтовка AR-15 и большое количество обойм.

Как рассказывают очевидцы, приблизительно за 10 минут до окончания занятий в школе прозвучала сначала пожарная сигнализация, затем послышались выстрелы.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. По последним данным, 17 человек погибли.