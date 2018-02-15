Посол КНР в США заявил об опасности стратегии конфронтации с Пекином

ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Любые стратегии конфронтации в отношении Китая опасны, не нужно бояться того, что КНР идет собственным путем развития, заявил посол КНР в США Цуй Тянькай на приеме по случаю празднования китайского Нового года.

"Абсолютно параноидально бояться, что следование Китаем собственным путем развития будет конфронтационным по отношению к США, и также опасно выступать за любую стратегию конфронтации (с Китаем)", — приводит агентство Синьхуа слова посла.

Он добавил, что отношения Китая и США "должны характеризоваться всеобъемлющим партнерством, дружественным соперничеством, если оно необходимо, и отсутствием какой-либо конфронтации".

"Между нами всегда будут различия, но растущее число общих интересов намного важнее, возможно, между нами и в дальнейшем будут иметь место разногласия, но необходимость сотрудничества перевешивает любые противоречия, мы продолжим сталкиваться с проблемами, но диалог приведет нас к их решению", — заявил китайский дипломат.

Ранее США опубликовали новую оборонную стратегию страны, в ней говорится, что долговременные стратегические соперничества с Россией и Китаем являются принципиальным приоритетом для Пентагона, требующим постоянного наращивания инвестиций. Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя стратегию, заявил, что соперничество великих держав, а не борьба с терроризмом, будет в центре внимания США в соответствии с новой оборонной стратегией.