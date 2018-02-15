Венесуэла продлила срок регистрации избирателей за рубежом

МЕХИКО, 15 фев – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в среду о продлении процесса регистрации избирателей за рубежом перед предстоящими в апреле выборами главы государства.

Расширение возможностей голосовать для находящихся вне страны венесуэльцев была одним из требований оппозиции в ходе переговоров с властями в Доминиканской Республике.

"Я принял петицию, чтобы период регистрации (избирателей) в посольствах и консульствах Венесуэлы был расширен, и попросил Национальный избирательный совет продлить до 25 февраля внесение венесуэльцев в постоянный избирательный список", — сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

Также он сообщил о возобновлении работы закрытого еще в январе 2012 года консульства в Майами (США), чтобы все проживающие там граждане страны могли проголосовать.

"Будь хоть гром, дождь или молния, в Венесуэле 22 апреля пройдут президентские выборы через тайное и всеобщее голосование", — заявил Мадуро.