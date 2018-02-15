Шериф рассказал, каким оружием пользовался стрелок во флоридской школе

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. При нападении в школе на юге Флориды была использована винтовка AR-15 с большим боезапасом, заявил шериф округа Бровард, где произошла трагедия, Скотт Исраэл.

"Стрелявший использовал AR-15 с большим боезапасом", — сказал он, его выступление транслировал Fox News.

Ранее Исраэл сообщил, что в результате стрельбы в школе погибли 17 человек: 12 были убиты в здании, трое — на улице, еще двое скончались в больнице. Шериф также подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения, исключенного из школы из-за проблем с дисциплиной.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет.