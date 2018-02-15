Полицию обеспокоило содержание аккаунтов соцсетей флоридского стрелка

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 15 фев – РАИ Новости. Полиция изучает информацию с аккаунтов социальных сетей открывшего стрельбу в школе во Флорие подростка, обнаруженная на них информация "вызывает беспокойство", сообщил журналистам шериф округа Бровард.

"Мы изучаем его сайты, социальные сети, некоторое из того, что мы видим, вызывает большое беспокойство", — сказал шериф.

Шериф подтвердил задержание 19-летнего Николаса Круза и сообщил, что в результате открытой им стрельбы погибли 17 человек. О том, сколько среди жертв воспитанников школы, а сколько – учителей и сотрудников учебного заведения, он не сообщил. Стрелявший ранее был исключен из школы за плохую дисциплину.