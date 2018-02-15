Трое пострадавших при стрельбе во Флориде находятся в критическом состоянии

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Трое пострадавших в результате стрельбы в высшей школе на юге Флориды находятся в критическом состоянии в местном госпитале, сообщили медики госпиталя, куда поступали пострадавшие.

Ранее шериф округа Бровард, где произошел инцидент, Скотт Исраэл сообщил, что в результате стрельбы в школе на юге Флориды погибли 17 человек. По его словам, 12 были убиты в здании школы, трое — на улице, еще двое скончались в больнице. Шериф не привел данных о числе раненых, отметив, что некоторые пострадавшие находятся на операционном столе.

"Двое умерли, ещё трое находятся в критическом состоянии", — заявил один из них.

Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет.