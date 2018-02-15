СМИ опубликовали новое видео с места стрельбы в школе во Флориде

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Сети появилось новое видео из школы в городе Паркленд во Флориде, где в результате стрельбы, согласно последним данным, погибли 17 человек, еще столько же получили ранения и травмы различной степени тяжести. Кадры с места трагедии опубликовал на своей странице в Twitter американский телеканал ABC.

Emergency responders evacuate students sheltering in place in an auditorium during shooting incident at high school in Parkland, Florida. https://t.co/BuEAqGjCN1 pic.twitter.com/gKjQbu23kM — ABC News (@ABC) 14 февраля 2018 г.

​На видео запечатлено, как сотрудники спецназа выводят людей из, предположительно, зрительного зала.

Телеканал CBSN ранее опубликовал видео, снятое одним из учеников школы, на котором запечатлен момент стрельбы. На кадрах видно, как люди прячутся под партами в классной комнате, при этом слышны выстрелы и крики.

Enough is enough.

The 18th school shooting in the US this year. No one should be experiencing this or have to worry about their safety in school.



Gut wrenching.#Florida #parkland pic.twitter.com/s8b6uZsxSn — Kirk Lubimov (@KirkLubimov) 14 февраля 2018 г.

​Стрельбу, как рассказал представитель местных властей, устроил один из бывших учеников образовательного учреждения. Подозреваемый, по словам шерифа округа Бровард, задержан.