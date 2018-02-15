В ЮАР оппозиционная партия приветствовала "запоздалую" отставку президента

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Оппозиционная партия "Демократический альянс" приветствовала отставку Джейкоба Зумы, объявившего об уходе с поста в ходе телевизионного обращения к нации, сообщает телеканал News24.

"Демократический альянс" приветствует запоздалую отставку Джейкоба Зумы с поста президента. Сегодня мы радуемся со всеми жителями Южной Африки, так как долгое, болезненное десятилетие президентства Зумы подошло к концу", — цитирует телеканал заявление партии.

В среду вечером Зума, выступая с обращением к нации, заявил о своей "немедленной" отставке с поста главы государства. Как сообщает телеканал, после ухода Зумы, правившего страной с 2009 года, исполнять обязанности главы государства будет вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса, в четверг или пятницу он может принять президентскую присягу.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы должен был закончиться в 2019 году, когда в стране, как ожидалось, пройдут очередные выборы главы государства.