При стрельбе в школе во Флориде пострадали 17 человек, сообщили власти

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Семнадцать человек пострадали в результате стрельбы в школе во Флориде, сообщил глава округа Бровард Бим Фер в эфире телеканала CNN.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд (округ Бровард штата Флорида) в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В школе обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщил Фер, в результате инцидента в общей сложности погибли или были ранены 17 человек. Он не привел данных о жертвах.

Как ранее сообщил офис шерифа, в результате стрельбы были госпитализированы 14 человек. СМИ сообщили о семи погибших, но официального подтверждения этих данных пока не было.

Полиция сообщила, что подозреваемый, который ранее учился в этой школе, был задержан. СМИ сообщают, что задержанным может быть 19-летний Николас Круз, который, по словам одного из учителей школы, в прошлом году угрожал своим одноклассникам. В результате подростку был запрещен проход на территорию школы с рюкзаком.