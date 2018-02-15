В Вене суд признал двух выходцев из Чечни виновными в планировании теракта

ВЕНА, 15 фев — РИА Новости. Земельный суд Вены в среду признал трех мужчин, в том числе двух выходцев из Чечни, виновными в создании в Австрии ячейки террористической группировки "Исламское государство"* и планировании теракта против полицейских, сообщает австрийское агентство APA.

Прокуратура ранее возбудила уголовное дело в отношении молодых людей по подозрению в присоединении к ячейке ИГ*. По данным ведомства, они через социальные сети поддерживали связь с членом ИГ*, который в 2015 году дал им указание устроить нападение на полицейских в городе меньше Вены. Согласно обвинению, трое планировали ограбить оружейный магазин, а затем напасть на полицейский участок в городе Санкт-Пельтен (Нижняя Австрия).

Суд признал их виновными в принадлежности террористическому объединению, участию в преступном сговоре и преступной организации. Девятнадцатилетнего австрийца приговорили к 26 месяцам тюрьмы.

Двое других обвиняемых — выходцы из Чечни. Молодой человек в возрасте 22 лет, бежавший в Австрию в 2002 году, получил шесть месяцев тюрьмы, которые прибавили к уже имеющемуся у него сроку в 33 месяца за грабежи. Он также должен пройти лечение в психиатрической клинике. А проживающий в Австрии с 2005 года 19-летний обвиняемый получил 15 месяцев тюрьмы, но с возможностью условно-досрочного освобождения через пять месяцев, в связи с чем был освобождён уже в зале суда, поскольку как раз этот срок провёл в следственном изоляторе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.