Из школы во Флориде, где произошла стрельба, вывели всех детей

Стрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Власти считают, что все дети выведены из школы во Флориде, где была стрельба, сообщил местный шериф Скотт Исраэл.

"Мы считаем, что все дети выведены из школы. Но мы не знаем, возможно, там еще остались люди, которые скрываются", — сказал шериф на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.

Он отметил, что для более точной информации необходимо подождать, пока правоохранительные органы проверят здание школы.

Он также сообщил, что примерный возраст предполагаемого стрелка — 18 лет.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в стрельбе задержали, в результате инцидента, по данным СМИ, погибли семеро, раненых может быть десятки.