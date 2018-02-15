Появилось видео стрельбы в школе во Флориде

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Телеканал CBSN опубликовал видео, снятое одним из учеников школы в городе Паркланд, штат Флорида, на котором запечатлен момент стрельбы. На кадрах видно, как люди прячутся под партами в классной комнате, при этом слышны выстрелы и крики.

В результате стрельбы, по разным данным, погибли от одного до семи человек. СМИ сообщают, что пострадали от 20 до 50 человек, в то же время на странице местного госпиталя в Twitter говорится о том, что в клиники поступили как минимум 14 раненых.

Подозреваемый в стрельбе задержан, передает телеканал WSVN 7 News, по предварительным данным, это один из бывших учащихся, он действовал в одиночку. Как заявили местные власти, он госпитализирован.