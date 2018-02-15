Подозреваемого в стрельбе во Флориде задержали

Стрельба в школе во Флориде (18)

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в школе штата Флориды задержан, сообщает телеканал WSVN 7 News.

"Подозреваемый сейчас задержан полицией", — говорится в сообщении.

Позднее эту информацию подтвердил шериф округа Бровард. "Стрелок задержан. Операция (полиции) продолжается", — говорится в сообщении шерифа на странице в Twitter.

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 февраля 2018 г.

​Как сообщает издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента, в результате стрельбы в школе в городе Паркленд во Флориде погиб, по меньшей мере, один человек.

По данным издания, общее число пострадавших до сих пор точно не известно. Некоторые СМИ сообщают о 20 раненых.

Полиция ранее опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения.

Пожарно-спасательные подразделения в США занимаются, в том числе, оказанием первой медицинской помощи и транспортировкой людей в лечебные учреждения.