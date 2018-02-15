Трамп выразил соболезнования после стрельбы в школе во Флориде

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе на юге Флориды и заявил, что нельзя допустить, чтобы ученик или учитель не чувствовали себя в безопасности.
"Мои молитвы и соболезнования семьям и жертвам этой ужасной стрельбы во Флориде. Нельзя допустить, чтобы ребенок, учитель или кто-то другой когда-либо чувствовал себя в такой опасности", — написал Трамп в Twitter.
Он добавил, что поговорил с губернатором Флориды Риком Скоттом, власти работают с полицией и силовиками на местах.
Общее число пострадавших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых. Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента написало об одном погибшем.
Полиция опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения, в настоящий момент его ищут, сообщил ранее местный телеканал WSVN.
My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 февраля 2018 г.