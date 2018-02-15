Трамп выразил соболезнования после стрельбы в школе во Флориде

Стрельба в школе на юге Флориды. 15 февраля 2018 года

Стрельба в школе на юге Флориды. 15 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе на юге Флориды и заявил, что нельзя допустить, чтобы ученик или учитель не чувствовали себя в безопасности.

"Мои молитвы и соболезнования семьям и жертвам этой ужасной стрельбы во Флориде. Нельзя допустить, чтобы ребенок, учитель или кто-то другой когда-либо чувствовал себя в такой опасности", — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что поговорил с губернатором Флориды Риком Скоттом, власти работают с полицией и силовиками на местах.

Общее число пострадавших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых. Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента написало об одном погибшем.

Полиция опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения, в настоящий момент его ищут, сообщил ранее местный телеканал WSVN.