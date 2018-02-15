Во Флориде задержали подозреваемого в стрельбе в школе

Стрельба в школе во Флориде (17)

Стрельба в школе на юге Флориды. 15 февраля 2018 года

Стрельба в школе на юге Флориды. 15 февраля 2018 года

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в школе штата Флориды задержан, сообщает телеканал WSVN 7 News.

"Подозреваемый сейчас задержан полицией", — говорится в сообщении. Телеканал CNN также показал кадры, как полиция в наручниках сажает молодого человека в машину, предварительно обыскав его.

Как сообщает издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента, в результате стрельбы в школе в городе Паркленд во Флориде погиб, по меньшей мере, один человек.

По данным издания, общее число пострадавших до сих пор точно не известно. Некоторые СМИ сообщают о 20 раненых.

Полиция ранее опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения.

Пожарно-спасательные подразделения в США занимаются, в том числе, оказанием первой медицинской помощи и транспортировкой людей в лечебные учреждения.