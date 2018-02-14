Суд над россиянками в Ираке перенесли на март

ГРОЗНЫЙ, 14 фев – РИА Новости. Суд над россиянками, содержащимися в багдадской тюрьме по обвинению в терроризме и назначенный на 15 февраля, перенесен на начало марта, сообщил РИА Новости в среду член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Сабсаби ранее сообщил журналистам, что 15 февраля состоится первый суд над россиянками, обвиненными властями Ирака в терроризме и незаконном пересечении границы. Он уточнил, что перед судом по этим статьям в ближайшее время должны предстать всего 36 россиянок. Это женщины, которые по разным причинам — обманом, шантажом, либо по принуждению — были вывезены с детьми мужьями на территорию, подконтрольную запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, а затем после гибели глав семейств брошены на произвол судьбы. Большинство из них имеют на руках грудных и малолетних детей.

"Благодаря Всевышнему и усилиям главы Чечни Рамзана Кадырова, назначенный на 15 февраля суд над женщинами — гражданками России в Ираке не состоится. Заседание суда перенесено на начало марта", — отметил сенатор, добавив, что речь шла о суде над пятью женщинами.

По его словам, время позволит подготовиться к предстоящему процессу более качественно в правовом плане, собрать необходимые доказательства непричастности женщин в инкриминируемых им преступлениях. "Также будет оказана помощь со стороны МИД России", — добавил Сабсаби.

В начале августа 2017 года Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Позже процедура возвращения россиян с территории Ирака, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

* Запрещенная в России террористическая группировка.