Киев заявил о встрече члена ОБСЕ с Сурковым и выразил свое непонимание

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Украинские представители в минской контактной группе заявили, что координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш встречался в Москве с советником президента России Владиславом Сурковым, и выразили непонимание, почему им не сообщили об этом на переговорах. Об этом заявила в среду представитель Киева в Минске вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"На трехсторонней контактной группе украинские представители выразили непонимание, что координатор ОБСЕ Т. Фриш, как выяснилось, в Москве имел встречу с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и контактную группу ни о самом факте встречи, ни о ее результатах", — написала Геращенко в среду в Facebook.

"А перед этим он отказался посетить в старобельськом СИЗО… (осужденного на Украине россиянина Виктора) Агеева, мол, это было бы политическое посещение. Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов к их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате Украина — Россия — ОБСЕ", — написала Геращенко в среду в Facebook.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена и ожидают следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключают.