В ОБСЕ уверены, что минский процесс по Донбассу приносит результаты

МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочих подгрупп прошло в среду в Минске, в центре повестки дня этого раунда вновь стояли вопросы соблюдения перемирия и выполнения ранее принятых договоренностей.

Корректировки не нужны



Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик по итогам заседания заявил журналистам о своей уверенности, что минские соглашения по мирному урегулированию конфликта работают и приносят результаты.

"Позавчера исполнилось три года с подписания Комплекса мер по выполнению минских соглашений. С моей точки зрения, минувшие три года его имплементации показали, что, несмотря на определенные сложности, минский процесс работает и дает результаты", — сказал Сайдик.

Дипломат заявил о нецелесообразности корректировки минских соглашений по Донбассу из-за обсуждения темы миротворческой миссии.

"Главное, когда будет такая миссия ООН, чтобы ее целью было именно воплощение минских соглашений", — сказал Сайдик. "Слишком рано об этом говорить. Пока есть только предложение РФ, проект резолюции, мы больше ничего не знаем. Есть просто проект", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, стоит ли корректировать минские соглашения из-за возможного ввода миротворцев в Донбасс.

Он высказал мнение, что "минские соглашение сильные, устойчивые".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

Обстрелы продолжаются



В среду контактная группа по Донбассу вновь подтвердила приверженность решениям по устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, заявил Сайдик.

Дипломат отметил, что главной темой прошедших в среду переговоров было обеспечение дальнейшего соблюдения режима прекращения огня, а также обеспечение безопасности гражданского населения и инфраструктуры.

"По предложению рабочей группы по безопасности и посла Апакана (глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан — ред.) трехсторонняя контактная группа повторно подтвердила приверженность ранее принятым решениям по всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, а также решение о разведении сил и средств, об отводе тяжелого вооружения по противоминной деятельности и о запрете учений с применением всех видов боевых вооружений вблизи линии соприкосновения", — сказал Сайдик журналистам.

Вместе с тем полпред ДНР на переговорах по Донбассу в Минске Денис Пушилин заявил, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики констатируют активную подготовку украинских силовиков к наступательным действиям в зоне конфликта. "В последнее время мы вынуждены констатировать активизацию украинской стороной военных приготовлений вдоль всей линии соприкосновения. Вопреки всем существующим договоренностям, официальный Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения тяжелое вооружение, боевую и транспортную технику, перевозящую военнослужащих, боеприпасы и ГСМ", — сказал Пушилин.

В этой связи руководство самопровозглашенной республики обратилось к странам-гарантам, в частности, к ФРГ и Франции с просьбой оказать влияние на Киев и не допустить эскалации конфликта в Донбассе.

В свою очередь пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер заявила, что Киев фиксирует рост количества обстрелов в Донбассе, в том числе, из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Подготовка обмена идет



Касаясь работы гуманитарной подгруппы, Сайдик сообщил, что ее участники обсуждали дальнейшие шаги, необходимые для подготовки к следующему обмену пленными.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена и ожидают следующего в феврале-марте.

"Российская сторона настаивает на скорейшем проведении второго этапа обмена удерживаемых лиц для выполнения принципа "всех на всех". На Украине находится почти в четыре раза больше удерживаемых людей", — сказал журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Олифер же отметила, что Киев готов к компромиссам ради продолжения обмена пленными в Донбассе, ожидает, что новый обмен состоится как можно скорее. Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что ополченцы Донбасса до сих пор не дали внятного ответа на предложение Киева по спискам для обмена пленными. Ранее Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января обменялись списками для обмена пленными.

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Геращенко подчеркнула, что переговоры гуманитарной подгруппы завершилась безрезультатно из-за "деструктивной позиции" ополченцев. В частности, по ее словам, ополченцы не соглашаются на создание механизма по поиску пропавших без вести с их участием и МККК. "И до сих пор нет внятного ответа на украинское предложение по спискам заложников, зато ОРДЛО (представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) пытается привязать освобождение заложников к вопросу амнистии. Украинская сторона еще раз повторила готовность к продолжению процесса освобождения", — отметила Геращенко.

Однако ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Украине Ольга Кобцева заявила, что "работа гуманитарной группы была фактически сорвана представителем Украины Ириной Геращенко". По ее словам, Геращенко покинула заседание через час после начала, не выразив желания обсуждать вопросы, обозначенные в повестке дня. Кобцева уточнила, что среди планируемых к обсуждению был вопрос обмена пленными.

"После перерыва в заседании, который был вызван уходом представителя Украины, координатору гуманитарной группы от ОБСЕ республики довели свои позиции по вопросам повестки дня. В частности ЛНР и ДНР подтвердили готовность к проведению обмена всех установленных на всех установленных удерживаемых лиц", — рассказала представитель ЛНР.

Призыв к отмене блокады



Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик также заявил журналистам, что сторонам конфликта в Донбассе следует проявить политическую волю и отменить запрет на торговлю через линию соприкосновения в Донбассе и решение о введении внешнего управления для предприятий, находящихся под юрисдикцией Киева.

"Хочу напомнить о еще одной годовщине, которая приближается в начале марта — годовщине введения так называемого внешнего управления предприятий под украинской юрисдикцией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и запрет на торговлю через линию соприкосновения", — сказал Сайдик.

По его словам, "эти решения нанесли значительный экономический ущерб всей Украине и населению Донбасса". "Я обращаюсь ко всем сторонам конфликта с призывом проявить реализм и политическую волю, чтобы отменить эти решения, которые отрицательно влияют на уровень жизни населения", — подчеркнул дипломат.

"Хозяйственные и гуманитарные проблемы, в том числе проблемы расчетов, в конечном итоге упираются в транспортно-экономическую блокаду Донбасса со стороны властей Украины", — сказал в свою очередь Грызлов. Он отметил, что эта "в корне противоречащая минским соглашениям блокада наряду с торможением политического процесса является одним из самых серьезных препятствий для восстановления нормальной жизни людей" в Донбассе.

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля 2017 года были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Угроза заморозки конфликта



Как рассказал Грызлов, в среду в Минске "российская делегация вновь обратила внимание на то, что если Украина и дальше будет блокировать работу по политическому урегулированию конфликта, то сложившаяся ситуация будет обречена на длительную заморозку".

"Поэтому обеспечение законом Украины особого статуса Донбасса с введением его по "формуле Штайнмайера" остается основополагающим условием урегулирования. Равно как и проведение амнистии для участников конфликта. Поэтому мы вновь поставили вопрос о необходимости размораживания работы политической подгруппы со стороны Украины", — добавил полпред РФ.

"Формула Штайнмайера", предложенная президентом Германии, бывшим председателем ОБСЕ и экс-главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.