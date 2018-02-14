Киев отказывается от совместной работы по защите экологии, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Киев отказывается проводить совместную работу по обеспечению экологической безопасности в Донбассе, заявил журналистам полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

"Украина готова обсуждать вопросы, связанные с обеспечением работы своих предприятий, расположенных вблизи линии соприкосновения. Особенно это касается подтопляемых угольных шахт, находящихся на территории Украины. Этот вопрос, кстати, остается единственным вопросом из сферы экологической безопасности, который украинская сторона готова прорабатывать. Республики, в свою очередь, готовы к обсуждению всего спектра экологических проблем по обе стороны конфликта. Только вот предложения о проведении совместных мероприятий в сфере обеспечения экологической безопасности поддержки со стороны Украины так и не получили", — заявил Пушилин.