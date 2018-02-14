Посол Евросоюза в России назвал плюсы размещения миротворцев ООН в Донбассе

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Размещение в Донбассе миротворческой миссии ООН помогло бы в прекратить обстрелы, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер в интервью газете "Коммерсант".

"Прежде всего, я должен подчеркнуть, что выполнение минских соглашений важно само по себе, включая их базовые пункты – такие как полное прекращение огня. Оно ведь должно было начаться буквально через несколько часов после подписания этих соглашений", — сказал Эдерер.

"Но этот пункт о прекращении огня так и не был выполнен – не буду вдаваться в детали, по чьей вине. Если бы удалось разместить в Донбассе миротворческую миссию, это упростило бы реализацию прекращения обстрелов", — заявил он, комментируя идею о размещении миротворцев ООН в Донбассе.

При этом Эдерер отметил определенный прогресс в реализации соглашений — недавно состоявшийся обмен пленными.

"Как я уже говорил, если бы удалось договориться о миротворческой миссии, и ее одобрил бы Совбез ООН, это позволило бы продвинуться в имплементации первых пунктов минских соглашений", — добавил посол ЕС, подчеркнув, что ЕС как объединение не входит в СБ ООН и не участвует в переговорах по линии Сурков-Волкер.

"От имени ЕС этими вопросами занимаются страны нормандского формата, Германия и Франция, поэтому мы, конечно, в курсе происходящего. В целом мы надеемся, что идею с миротворцами удастся реализовать", — резюмировал он.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Москва разработала свой проект резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе, с которым не согласен Киев. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве подобные инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, единогласно одобренный Советом Безопасности ООН, и решить проблему силой".