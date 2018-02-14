Евросоюзу близка позиция России и Китая по ядерной сделке с Ираном

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Евросоюз считает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана действительно значимым соглашением и сожалеет, что США сейчас заняли иную позицию по этому вопросу, заявил в среду посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

"В ЕС однозначно считают, что сделка касается только ядерных вопросов. Если речь идет о нераспространении ядерного оружия, это соглашение — лучшее, чего мы могли бы добиться тогда и что у нас есть сейчас. Иран его выполняет, о чем свидетельствует МАГАТЭ, поэтому у ЕС нет причины подвергать эту сделку сомнениям. Мы сожалеем, что у США иной взгляд на этот вопрос", — сказал Эдерер в интервью газете "Коммерсант".

Он отметил, что позиция ЕС "ближе" в этом вопросе к позиции России и Китая.

"В то же время, что касается других вопросов, например, иранской программы по баллистическим ракетам или роли Тегерана в регионе, то и со стороны Евросоюза раздается критика, более сильная, чем со стороны России. Однако мы считаем, что этими вопросами нужно заниматься без привязки к иранской ядерной сделке", — подчеркнул Эдерер.