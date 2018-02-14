В Северной Ирландии заявили о провале переговоров по формированию кабмина

ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости. Представители обеих крупнейших партий Северной Ирландии — пробританской DUP и партии ирландских националистов "Шинн Фейн" — заявили о провале переговоров по формированию правительства. Переговоры идут безрезультатно с весны 2017 года.

Первой заявление в среду сделала лидер Демократической юнионистской партии (DUP) Арлен Фостер, она сказала, что на данном этапе переговоров перспектив достичь договоренности нет.

"С нашей точки зрения в настоящее время нет перспективы этих дискуссий, которые должны вести к формированию правительства", — сказала Фостер. После Фостер с заявлением выступила вице-председатель "Шинн Фейн" Мишель О`Нил, которая заявила, что представители DUP "провалили переговоры".

"Я была уверена в том, что у нас идет примирение с позициями DUP, мы продвинулись вперед по всем вопросам… DUP провалили сделку, они сорвали весь процесс", — заявила О`Нил.

По ее словам, теперь "Шинн Фейн" будет консультироваться с правительством Великобритании и правительством Ирландии, как ожидается, завтра будет определена дальнейшая переговорная позиция партии.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и премьер Северной Ирландии Лео Варадкар встретились с представителями обеих партий. Встреча прошла в Белфасте, Фостер ранее подтвердила, что в переговорах есть большой прогресс, но о расстановке сил в новом правительстве стороны до сих пор не смогли договориться. Лидер "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд — на эту должность ее избрали в минувшие выходные — сказала, что стороны "близки к заключению соглашения".

Североирландские партии 18 января начали новый раунд переговоров по восстановлению регионального правительства. Выборы в ассамблею (парламент) Северной Ирландии состоялись в марте прошлого года, но сформировать правительство до сих пор не удается.

Переговоры ведут две основные силы — партия ирландских националистов "Шинн Фейн" и Демократическая юнионистская партия (DUP). Основными пунктами разногласий остаются языковые вопросы, проблема однополых браков, а также различное отношение партий к периоду "волнений" в стране.