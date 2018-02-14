В Северной Ирландии заявили о провале переговоров по формированию кабмина

ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости. Представители обеих крупнейших партий Северной Ирландии — пробританской DUP и партии ирландских националистов "Шинн Фейн" — заявили о провале переговоров по формированию правительства. Переговоры идут безрезультатно с весны 2017 года.
"С нашей точки зрения в настоящее время нет перспективы этих дискуссий, которые должны вести к формированию правительства", — сказала Фостер. После Фостер с заявлением выступила вице-председатель "Шинн Фейн" Мишель О`Нил, которая заявила, что представители DUP "провалили переговоры".
"Я была уверена в том, что у нас идет примирение с позициями DUP, мы продвинулись вперед по всем вопросам… DUP провалили сделку, они сорвали весь процесс", — заявила О`Нил.
По ее словам, теперь "Шинн Фейн" будет консультироваться с правительством Великобритании и правительством Ирландии, как ожидается, завтра будет определена дальнейшая переговорная позиция партии.
Североирландские партии 18 января начали новый раунд переговоров по восстановлению регионального правительства. Выборы в ассамблею (парламент) Северной Ирландии состоялись в марте прошлого года, но сформировать правительство до сих пор не удается.
Переговоры ведут две основные силы — партия ирландских националистов "Шинн Фейн" и Демократическая юнионистская партия (DUP). Основными пунктами разногласий остаются языковые вопросы, проблема однополых браков, а также различное отношение партий к периоду "волнений" в стране.