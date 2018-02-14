СМИ узнали, когда похоронят супруга датской королевы

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Похороны скончавшегося супруга датской королевы принца Хенрика состоятся в следующий вторник, 20 февраля, сообщает издание Local со ссылкой на заявление дворца.

Принц Хенрик скончался в среду на 84-м году жизни.

По данным СМИ, покойного кремируют. Согласно его воле, часть праха развеют в море, часть – в садах дворца Фреденсборг, загородной королевской резиденции к северу от Копенгагена.

Церемония похорон пройдет в капелле дворца Кристиансборг в центре Копенгагена. Жители смогут выразить покойному свое уважение в субботу, воскресенье и понедельник. В честь принца Хенрика также запустят салют в четверг в Хельсингёре.

Принц Хенрик 28 января был госпитализирован в отделение легочной хирургии для обследования опухоли в левом легком. Она оказалась доброкачественной, в начале февраля королевский двор сообщил, что принца переведут в другое отделение для продолжения лечения. Однако вскоре состояние здоровья принца ухудшилось.

В начале осени 2017 года стало также известно, что принц Хенрик страдает деменцией. С 2016 года он находился на пенсии.

В начале августа 2017 года принц обратил на себя внимание необычными заявлениями, в частности официальным признанием, что не желает быть похороненным рядом со своей супругой в соборе Роскилле (усыпальница датских королей), как планировалось ранее. В Дании не секрет, что принц всегда был недоволен своим титулом, который ставил его в неравное положение с супругой.